صور| حلا شيحة بفستان زفاف: "يا ترى ده علشان إيه؟"

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بـ 3 صور سيلفي، شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" إطلالتها الجديدة، التي من المقرر الظهور بها خلال الحلقات المقبلة من مسلسلها الرمضاني "زلزال".
وأطلت "حلا" بفستان زفاف أبيض طويل، مزين بورود "3 دي"، وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، مع وضعها تاج بسيط على رأسها، معلقة: "يا تري ده علشان إيه؟ هستنى ردكم.. مفأجاة دي ولا إيه"، مرفقة تعليقها بـ"هاشتاج" يحمل اسم "صافيا"، التي تجسدها في "زلزال".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، على 36 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "وأخيرا حربي هيتزوج صافية"، و"أكيد صافيا هتتجوز زلزال"، "ايه شعورك والناس بتكتبلك عن الحجاب وبتدعيلك ترجعي تاني".
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يشار إلى أن مسلسل "زلزال" أول عمل رمضاني للفنانة حلا شيحة، عقب إعلانها تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب.
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