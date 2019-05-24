8 أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين

الفيتامين "B" من أهم الفيتامينات، حيث يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة الجسم، بالإضافة إلى أدواره المتعددة في الجسم.

ويوجد ثمانية أنواع مختلفة من الفيتامين "B"، منها "ثيامين" (B1)، و"ريبوفلافين" (B2)، و"النياسين" (B3)، و"حمض البانتوثنيك" (B5)، و"البيريدوكسين" (B6)، و"البيوتين" (B7)، و"الفولات" (B9)، و"الكوبالامين" (B12) الذي يعرف أيضًا باسم الفيتامينات المعقدة "ب".

وعرض موقع "روسيا اليوم"، أفضل الأطعمة التي تعطي الجسم الأشكال المتعددة من فيتامين "B":

1- البيض:

رغم أن البيض يعتبر من أفضل مصادر البروتين، لكنه أيضًا من المصادر الجيدة لفيتامين "B" في كل من صفار البيض وبياضه، لذلك تحتاج إلى تناولهما للحصول على التأثير الغذائي الكامل للبيض.

2- بذور عباد الشمس:

تعد بذور عباد الشمس من أفضل المصادر للحصول على "حمض البانتوثنيك" أو فيتامين "ب 5"، حيث يوجد في الواقع في معظم الأطعمة النباتية والحيوانية، إلا أنه عادة ما يكون بكميات صغيرة فقط، ويمكن فقدانه أثناء المعالجة.

3- الخميرة الغذائية:

تحتوي الخميرة الغذائية على عدد من فيتامينات "ب" ما يجعلها الخيار المناسب للنباتيين الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم من فيتامين "ب 12" و"ب 3" و"ب 6" و"ب 1".

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4- السلمون:

سمك السلمون من أفضل مصادر الفيتامينات "ب"، حيث توفر الوجبة الواحدة من 100 جرام من السلمون نحو نصف الاحتياجات اليومية للشخص العادي من فيتامين "ب 3" و"ب 12" و"ب 6"، كما أنه يحتوي أيضًا على فيتامين "ب 2" و"ب 1" و"ب 5".

5- لحوم الدجاج:

يحتوي الدجاج على 6 فيتامينات من أصل 8 من فيتامينات "ب"، ويتضمن بشكل خاص مستويات أعلى من كل من "ب 3" و"ب 6".

6- لحم البقر:

بينما يحتوي لحم البقر على مستويات عالية من فيتامين "ب 3"، ويساعد في الحفاظ على الجهاز العصبي والجلد، كما يحتوي أيضًا على كمية صغيرة من فيتامينات "ب 1" و"ب 2" و"ب 6".

7- الحليب:

يحتوي الحليب على فيتامين "ب 2"، ويعد حليب البقر مصدر جيد لهذا الفيتامين، حيث يوفر كوب واحد منه الكمية التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى كميات صغيرة من فيتامينات "ب 12" و"ب 1" و"ب 5".

8- المحار:

المحار من المصادر الحصول على مجموعة من فيتامينات "ب" ويحتوي على كميات عالية من فيتامين "ب 12"، كما أنه مصدر كبير للزنك.

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