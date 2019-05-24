تحدثت المطرب نانسي عجرم، عن سر زواجها من طبيب الأسنان فادي الهاشم، قائلة: "أنا اتعرفت على زوجي لما روحتله عيادته، وصارت تتكاتر زياراتي وأداني مواعيد ورا بعض".
وأضاف "عجرم" خلال استضافتها ببرنامج "مجموعة إنسان" والمذاع على فضائية "MBC" أن الأمور بدأت بينهما بشكل رسمي فيما زادت زياراتها له لإعطائه العديد من المواعيد لها من أجل علاج أسنانها، موضحة أن تلك الزيارات دعمت علاقتهما حتى صارا أصدقاء، "وهو بيعملي أسناني كنا نحكي نحكي نحكي.. هو كان يحكى أكثر مني".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| نانسي عجرم تكشف أول لقاء جمعها بزوجها: كان في العيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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