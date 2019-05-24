5 حيل ذكية ستمنحك إطلالات يومية متجددة.. تعرّفي عليها!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أننا دائمًا ما نبحث عن الإلهام من الأشخاص المفضلين لدينا في مجال الأزياء كمؤثرات الموضة والنجمات، لكن ليس هناك شيء أفضل من ابتكار إطلالة أصلية تعكس حسك الإبداعي وذوقك، نتحدث عن بعض أفكار التصميم الفريدة التي ربما لم تفكري بها من قبل، مثل ارتداء سترة كارديغان كبيرة الحجم كتنورة أو ربط وشاح الرقبة على شكل توب علوي؛ ما سيجعل إطلالتك تبدو مبتكرة حقًا ومميزة.
إليك 6 حيل ذكية ستجعل إطلالاتك اليومية متجددة ومنعشة:
ارتداء سترة الكاريغان على شكل تنورة أو فستان
هل تعلمين أن سترة الكارديغان يمكن أن تكون متعددة الاستعمالات؟ فيمكنك ارتداؤها على شكل تنورة طويلة مع عقد الأكمام على شكل حزام على مستوى الخصر، أو ارتداء السترة لوحدها على شكل فستان شرط أن تكون طويلة.
لا تخافي من تنسيق فستان مكشكش ضخم مع بنطلون
قد تكون صيحة الفستان فوق البنطلون صيحة جريئة وغريبة في الوقت ذاته، لكن اعتماد هذه الصيحة يمنحك إطلالة جريئة ومميزة.
امنحي وشاحك حياة ثانية بارتدائه على شكل توب
على غرار التسعينيات يمكنك ارتداء الوشاح على شكل كروب توب خلال موسم الصيف.
ارتدي السترة الطويلة بدون أكمام على شكل فستان
ربما لم تعرفي أبدًا أنك في حاجة إلى سترة بلا أكمام، لكن دعيني أخبرك، إنها في الواقع قطعة مثالية للجو الدافئ، يمكنك ارتداؤها على شكل فستان بحزام الخصر أو مع توب وبنطلون إلى المكتب.
ارتدي قميصك الكلاسيكي ذا الأزرار بطريقة مختلفة
لا ترتدي قميصك الكلاسيكي بالطريقة التقليدية المعتمدة لدى الجميع، قومي بلف كل جانب مقابل الآخر وقومي بدسه داخل بنطلون جينز أو شورت بخصر مرتفع لإطلالة رائعة.
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