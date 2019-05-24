حفل amfAR 2019 فساتين كشكش وإطلالات جاذبة للنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 مايو 2019 10:40 صباحاً - أقيم مساء أمس على هامش فعاليات مهرجان كان 2019، حفل أمفار amfAR الخيري السنوي، الذي حضره عدد كبير من النجوم من دول العالم كافة، كما تألقت فيه النجمات بأجمل تصميمات الأزياء وأكثرها تميّزًا، من فساتين سهرة وغيرها من التصميمات الرسمية، واطلالة كيندال جينر Kendall Jenner من بين الاطلالات التي خطفت الأنظار، وإليكِ بعض التفاصيل.





كيندال جينر في فستان كشكش من جيامباتيستا فالي:



لحظة تاريخية في حياة الموضة الخاصة بـ كيندال جينر Kendall Jenner، حيث إنها خطفت جميع الأنظار في فستان مصنوع من طبقات من التول من الكشكش، بلون الفوشيا القوي، وقد كشفت دار “جيامباتيستا فالي” Giambattista Valli عن تعاونها مع علامة “اتش ام” H&M، من خلال اطلالة كيندال Kendall، حيث إنّ فستانها سيكون من بين قطع المجموعة التعاونية. وقد بدت فيه غاية في الأنوثة والجمال.



كيندال جينر في فستان كشكش من جيامباتيستا فالي



إيفا لونغوريا في فستان باللون الأبيض من ألبيرتا فيريتي:



اطلالة لافتة اختارتها النجمة “إيفا لونغوريا” Eva Longoria في فستان باللون الأبيض من “ألبيرتا فيريتي” Alberta Ferretti، تصميمه مميز ولا سيّما التنورة المتفاوتة الأطوال، مكشوف الأكتاف ومزين بحبات ناعمة من الكريستال، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وأقراطًا ماسية لافتة.

إيفا لونغوريا في فستان باللون الأبيض من ألبيرتا فيريتي







دوا ليبا في فستان كشكش من فالنتينو:



اختارت النجمة الشابة “دوا ليبا” Dua Lipa أيضًا فستانًا بتصميم دراماتيكي باللون الأحمر الحيوي من دار “فالنتينو” Valentino، مصنوعًا من طبقات من الكشكش المزينة بالريش بشكل لافت، بقصة الكتف الواحد، وقد نسقت معه صندلًا أحمر بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية لافتة.

دوا ليبا في فستان كشكش من فالنتينو







ساره سمبايو في فستان أسود من أرماني:



اطلالة دراماتيكية أخرى شاهدناها على السجادة الحمراء الخاصة بحفل أمفار amfAR، وكانت لعارضة الأزياء الجميلة ساره سمبايو Sara Sampaio التي اختارت فستانًا باللون الأسود من دار “أرماني” Armani بقصة الكورسيه من الأعلى، مع تنورة منفوشة مزينة بطبقات من الريش، وزينت اللوك بأقراط ماسية ناعمة وبدت جميلة وجذابة.

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ساره سمبايو في فستان أسود من أرماني





شاهدي اطلالات وفساتين النجمات في حفل أمفار amfAR الخيري، الذي جرى على هامش مهرجان كان 2019، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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