ارتفعت درجة الحرارة في مصر بصورة غير مسبوقة، هذه الأيام، جعلت الجميع يواجه موجة من العطش لفترات طويلة، خاصة خلال فترة الصيام، خاصة الأطفال الرضع، الذين لا يستطيعون التعبير أو شرح ما يشعرون به.
وسألت فتاة عبر جروب خاص بالفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إمكانية شرب الرضع للمياه، خاصة في فترة الصباح أو بعد الرضاعة.
وقالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الرضيع يجب أن يشرب المياه على أن تكون مياه نقية أو معدنية.
وأضافت "أبو الوفا"، لـ"هن": "يشرب 10 سم مياه كل 3 ساعات بمعلقة نظيفة أو ببرونة، مع التأكد من نظافتها وتعقيمها"، موضحة أنه حتى مع الرضاعة سواء طبيعية أو صناعية لا غنى عن المياه للطفل.
وتابعت: "لا بد من اهتمام الأم بنضافته واستحمامه جيدا، واختيار ملابسه تكون قطنية".
وعن تعرض الأطفال لأشعة الشمس، شددت "أبو الوفا" على ضرورة عدم تعريض الطفل للشمس المباشرة، أو التكييف مباشرة.
وأشارت إلى أنه ينبغي على كل أم أن تحرض على تغطية الطفل بـ"كوفرتة" خفيفة لو نائم في التكييف، والتأكد أنه غير مقابل لتيار هواء مباشر منه.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن للرضيع شرب المياه؟.. استشاري أطفال تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.