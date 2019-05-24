هل يمكن للرضيع شرب المياه؟.. استشاري أطفال تجيب

ارتفعت درجة الحرارة في مصر بصورة غير مسبوقة، هذه الأيام، جعلت الجميع يواجه موجة من العطش لفترات طويلة، خاصة خلال فترة الصيام، خاصة الأطفال الرضع، الذين لا يستطيعون التعبير أو شرح ما يشعرون به.

وسألت فتاة عبر جروب خاص بالفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إمكانية شرب الرضع للمياه، خاصة في فترة الصباح أو بعد الرضاعة.

وقالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الرضيع يجب أن يشرب المياه على أن تكون مياه نقية أو معدنية.

وأضافت "أبو الوفا"، لـ"هن": "يشرب 10 سم مياه كل 3 ساعات بمعلقة نظيفة أو ببرونة، مع التأكد من نظافتها وتعقيمها"، موضحة أنه حتى مع الرضاعة سواء طبيعية أو صناعية لا غنى عن المياه للطفل.

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وتابعت: "لا بد من اهتمام الأم بنضافته واستحمامه جيدا، واختيار ملابسه تكون قطنية".

وعن تعرض الأطفال لأشعة الشمس، شددت "أبو الوفا" على ضرورة عدم تعريض الطفل للشمس المباشرة، أو التكييف مباشرة.

وأشارت إلى أنه ينبغي على كل أم أن تحرض على تغطية الطفل بـ"كوفرتة" خفيفة لو نائم في التكييف، والتأكد أنه غير مقابل لتيار هواء مباشر منه.

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