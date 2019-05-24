محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)–
قالت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو إنه يمكن للمرأة إخفاء الأرداف العريضة من خلال حيلة موضة بسيطة تتمثل في ارتداء بليزر أكبر من المقاس “Oversized Blazer”.
وأوضحت جراو أن البليزر الأكبر من المقاس يصرف الأنظار عن الأرداف العريضة، مشيرة إلى أن البليزر ينبغي أن يكون ذا قصّة صندوقية ويغطي الأرداف.
وعن كيفية التنسيق أوضحت جراو أن البليزر الأكبر من المقاس يتناغم مع سروال ذي قصة واسعة أو فستان متوسط الطول، مع مراعاة أن يكون الفستان أو السروال بنفس درجة لون البليزر.
كانت هذه تفاصيل خبر حيلة موضة لإخفاء الأرداف العريضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.