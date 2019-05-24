حيلة موضة لإخفاء الأرداف العريضة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)–

قالت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو إنه يمكن للمرأة إخفاء الأرداف العريضة من خلال حيلة موضة بسيطة تتمثل في ارتداء بليزر أكبر من المقاس “Oversized Blazer”.

وأوضحت جراو أن البليزر الأكبر من المقاس يصرف الأنظار عن الأرداف العريضة، مشيرة إلى أن البليزر ينبغي أن يكون ذا قصّة صندوقية ويغطي الأرداف.

وعن كيفية التنسيق أوضحت جراو أن البليزر الأكبر من المقاس يتناغم مع سروال ذي قصة واسعة أو فستان متوسط الطول، مع مراعاة أن يكون الفستان أو السروال بنفس درجة لون البليزر.