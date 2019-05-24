فاطمة عيد عن زوجها: "قلت هتجوزه قبل ما أشوفه"

قالت المطربة فاطمة عيد، إنها تعرفت على زوجها اللواء شفيق الشايب، بسبب مشكلة شخصية.

وأضافت "عيد"، خلال برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعرض عبر شاشة قناة "TeN"، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل، أن زوج أختها ساعدها في الوصول إليه حتى يعمل على حل المشكلة: "لما رحت عيطت عليه، وقبل ما أروح قلت لجوز أختي هتجوزه، رغم إنه متجوز، ومكنتش شفته ولا شافني، وكنت بضحك".

وتابعت، أنه تدخل وحل المشكلة وهدد خصومها بالعقاب إذا عادوا مرة أخرى لمضايقتها: "متقابلناش إلا في القاهرة، واتجوزنا بعدها بسنتين عشان كنا بندرس بعض".

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