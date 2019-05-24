تطبيق المكياج الزهري للسهرات

هل فكرت بمكياج السهرة؟ تريدين الحصول على إطلالة مختلفة تتميز بمزيد من الأناقة والجاذبية.

يجب أن يتميز المكياج بالبساطة، فكلما كان بسيطاً كلما كان أكثر سحراً وأناقة، لذلك يجب أن يكون خالياً من اللمعان تماماً، وكذلك عليك باختيار ألوان المكياج الملائمة لأيام الصيف من جهة، والمناسبة للمكان الذي ستذهبين إليه من جهة أخرى. بالتأكيد سيكون اللون الوردي الفوشيا هو الفائز، فهذا اللون يجمع بين بساطة الألوان ورقتها، وبين الفخامة والجاذبية، فإذا كنت سيدة أو حتى مراهقة صغيرة ، إليك الخطوات في ما يلي:

1.ابدئي بترطيب بشرتك وانتظري قليلاً، ثم طبقي كريم الأساس على كامل وجهك ورقبتك.

2.انثري القليل من بودرة الأساس على بشرتك لتغطية مثالية، وانهي تأسيس البشرة باستخدام الكونسيلر أسفل عينيك لإخفاء الهالات السوداء.

3.ضعي طبقة أخرى من الكونسيلر على كامل جفنك العلوي كقاعدة للظلال.

4.ابدئي الآن في وضع الظلال الفوشيا الغير لامعة على جفنك العلوي المتحرك.

5.ضعي طبقة من الظلال البيضاء على جفنك الثابت من بداية خط الرموش وحتى يلتقي مع الظلال الفوشيا.

6.ادمجي اللونين سوياً بخفة وسلاسة لتحصلي على لون متدرج.

7.إذا كنت ستذهبين إلى سهرة أو مناسبة مسائية فيمكنك رسم خط رفيع من الظلال السوداء بين الظل الأبيض الفوشيا مع دمجه باللونين جيداً، وإذا كنت مراهقة صغيرة أو ستذهبين إلى مناسبة صباحية خفيفة فلا داعي لتطبيق هذه الخطوة.

8.ارسمي عينيك بخط رفيع من الآي لاينر، ولا بأس من استخدام تكنيك عين القطة لمزيد من الجاذبية في أيام العيد.

9.ضعي طبقتين من الماسكرا أو ثبتي الرموش الاصطناعية على رموشك، ثم ارسمي حاجبيك باستخدام اللون البني أو الأسود حسب لون شعرك.

10.وأخيراً انثري القليل من أحمر الخدود باللون الوردي مع أحمر شفاه باللون الفوشيا الجريء.

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