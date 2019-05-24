أفضل طرق وضع المكياج بوقت قصير

يمكنك الحصول على مكياج ناعم وهادىء في المنزل من خلال تعلم خطوات وضع المكياج في وقت قصير. تعرفي على أفضل طرق وضع مكياج خطوة بخطوة، ويمكنك اعتماده في جميع المناسبات.

أولاً: قومي بوضع كريم أساس أغمق من لون بشرتك بدرجتين تقريبًا.

قومي بوضع كريم أساس أغمق من لون بشرتك بدرجتين



ثانيًا: قومي بوضع الكونسيلر في هذه الأماكن لتحديد ملامحك:

تحت وجنتيك.

تحت عينيك.

منتصف وأعلى الحاجبيين.

على ذقنك.

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ثالثًا: قومي بوضع الماسكارا المكثفة والتي تعمل على تطويل الرموش.

رابعًا: ضعي الكحل الفرنسي.

خامسًا: قومي برسم حاجبيك بفرشاة المكياج.

سادسًا: ضعي أحمر الخدود.

وأخيرًا: ضعي الروج المناسب لك.

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