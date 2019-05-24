23 معلومة عن عارضة الأزياء ناعومي كامبل

اكتسبت عارضة الأزياء ناعومي كامبل سيطًا كبيرًا فى عالم الموضة باعتبارها واحدة من عارضات الأزياء الأكثر شهرة في التاريخ ، وكذلك واحدة من أنجح النماذج في العالم، كما قيل فى مجلة فوج في عام 2009 ، وضعت نعومي كامبل لقب "السوبر" فى مجال "عارضة الأزياء، يوم ميلادها نستعرض 23 معلومة تطلعك على تاريخ عارضة الأزياء

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1 ـ ولدت نعومي الين كامبل في 22 مايو 1970 في ستريثام ، جنوب لندن.

2. هي ابنة الراقصة الجامايكية المولد فاليري موريس

3. وفقًا لرغبات والدتها ، لم تقابل كامبل أبدًا والدها ، الذي تخلى عن والدتها عندما كانت حاملاً في شهرها الرابع ولم تذكر اسمه في شهادة ميلادها.

4. أخذت ناعومى كامبل لقب كامبل من زواج أمها الثاني.

5. كامبل هي من أصل أفريقي جامايكي ، وكذلك من أصل جامايكي صيني من خلال جدتها الأبوية ، التي تحمل اسم العائلة "مينغ".

6. خلال سنواتها الأولى ، عاشت كامبل في روما ، حيث كانت والدتها تعمل راقصة حديثة، بعد عودتهم إلى لندن ، تركت في رعاية أقاربها بينما سافرت والدتها عبر أوروبا مع فرقة الرقص Fantastica

7. من سن الثالثة ، التحقت كامبل بمدرسة باربرا سبيك المسرحية ، وفي العاشرة من عمرها ، تم قبولها في أكاديمية إيطاليا للفنون المسرحية ، حيث درست الباليه لكنها لك تحترفها بسبب طول قامتها.

8. كان أول ظهور كامبل العلني في سن السابعة ، في عام 1978 ، عندما ظهرت في الفيديو الموسيقي لبوب مارلي "Is This Love".

9. في عام 1986 ، تم اكتشاف ناعومى كامبل بينما كانت لا تزال طالبة في أكاديمية إيطاليا للفنون المسرحية ، و هى تتسوق فى كوفنت 6لردن من قبل بيث بولدت ، رئيسة وكالة Synchro Model Agency. .

10- بحلول أواخر الثمانينيات من القرن العشرين ، شكلت ناعومى كامبل ، مع كريستي تورلينجتون وليندا إيفانجليستا ، ثلاثيًا يعرف باسم Trinity "الثالوث" ، الائى أصبحن أكثر عارضات شهرة و طلبا من جيلهم.

11 - في ديسمبر 1987 ، ظهرت على غلاف مجلة British Vogue ، باعتبارها أول فتاة سمراء في هذا المنشور منذ عام 1966

12- في أغسطس 1988 ، أصبحت أول عارضة أزياء سوداء تظهر على غلاف مجلة French Vogue ، بعد أن صديقها ومعلمها المصمم إيف سان لوران ، بسحب إعلاناته من المجلة إذا استمرت في رفض وضع عارضات ذات بشرة سمراء على غلافه.

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13- في العام التالي ، ظهرت على غلاف مجلة American Vogue ، التي كانت المرة الأولى التي يبرز فيها عارضة سمراء على الغلاف المجلة عدد سبتمبر ، وهو أكبر وأهم قضية في العام.

14- في سبتمبر 1991 ، أصبحت أول عارضة سوداء تظهر على غلاف مجلة تايم.

15- روايتها المزعومة سوان، عن عارضة الأزياء التي تتعامل مع الابتزاز ، تم إصدارها في عام 1994 لكن لم تكتبها بنفسها و كتبتها كارولين أوشر ، حيث أوضحت كامبل أنها "لم يكن لديها الوقت الكافي للجلوس وكتابة كتاب".

16- في عام 1995 ، استثمرت كامبل في سلسلة من المطاعم تسمى فاشون كافيه ، مع زميلاتها العارضات كلوديا شيفر وكريستي تورلينغتون وإيلي ماكفيرسون. كان المشروع على حافة الإفلاس بحلول عام 1998

17- طوال حياتها المهنية ، كانت كامبل صريحة ضد التحيز العنصري الموجود في صناعة الأزياء، في عام 1997 ، قالت ، "هناك تحيز إنها مشكلة ولم يعد بإمكاني تنظيفها بالفرشاة تحت السجادة، هذا العمل يتعلق بالبيع ، والفتيات الأشقراء وذوات العينين الملونة هي التي تبيع ".

18- تعتبر كامبل ، التي لم تقابل أبدًا والدها البيولوجي ، المنتجين كوينسي جونز وكريس بلاكويل من الشخصيات التي تم تبنيها.

19- في عام 2000 ، هاجمت ناعومى كامبل مساعدتها الشخصية باستخدام هاتف محمول، وأقرت بالتهمة الموجهة إليها ، وحضرت بعد ذلك دروس إدارة الغضب.

20- نعومي كامبل مشهورة جدًا لدرجة أن عندما سقطت على منصة عرض فيفيان ويستوود ا على المدرج في عام 1993 تم وضع الحذاء الذى تسبب فى سقوطها في متحف.

21- أشار رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا إلى كامبل بأنه "حفيدته الفخرية"، قابلت مانديلا لأول مرة في نوفمبر 1994 ، بعد أن دعاها حزبه المؤتمر الوطني الأفريقي ، للسفر إلى جنوب أفريقيا للقاء زعيمهم.

22ـ هناك إشاعة تقال انها تزوجت من خطيبها الملياردير الروسى فلاديسلاف دورونين في معبد مصري على نهر النيل، هذا الموقع مخصص لإله الشمس آمون ، من الأساطير المصرية، فهى صركت أكثر من مرة حبها لمصر و رغبتها فى إقامة حفل زفافها فى احدى المعابد المصرية.

23 ـ تعتبر صديقة مقربة لعائلة كارداشيان.

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