إطلالات مُثيرة للنجمات العالمية تخطف أضواء مهرجان "كان" السينمائي

تألقت نجمات السينما العالمية بمجموعة من الفساتين الجريئة، ميزت حفل افتتاح الدورة الـ 71 من المهرجان الأكثر شهرة عالمياً الذي تحتضنه مدينة كان في جنوب فرنسا إلى 19 أيار/ مايو الجاري.

وتنوعت التصاميم الملفتة على سجادة مهرجان كان السينمائي الحمراء، وكان أغلبها فساتين طويلة مفتوحة من الأمام وتكشف الساقين والصدر والأكتاف، جامعة بين ألوان السماوي والأسود والأحمر والوردي.

واختكفت نجمات المهرجان كالمعتاد الأضواء في شارع لاكروازيت بفساتينهنّ المثيرة بلمسات أرقى دور الأزياء العالميّة.

وحظى حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 71 الذي أقيم الأربعاء، وكالمعتاد بحضور أبرز نجوم الفن في العالم.

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وظهرت أغلب النجمات بإطلالات لافتة وبتفصيلات مختلفة، كالنجمة العالمية جوليان موور بفستانها الأحمر الجريء مهدول الأكتاف، من دار الأزياء العالمية جيفنشي.

وارتدت النجمة كيت بلانشت فستانها الأسود الطويل من التول الناعم، وبأكمام قصيرة، رافعة تسريحة شعرها للخلف لإبراز رقبة الفستان، من دار الأزياء العالمية أرماني.

وظهرت أيضاً النجمة بينولوبي كروس بفستانها الأسود مع تفاصيل الكشاكش من ناحيتي الصدر والقدم، مع قصة الميرماد.

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