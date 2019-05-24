موقف طريف لسيدة سقطت بالطعام في حمام السباحة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشهد المناسبات العامة كثيرا من المفارقات والطرائف من جانب الحضور أو الأطفال، مما يضفي جوا من المرح على هذه المناسبات، وفي أحيانا أخرى يكون الحرج هو سيد الموقف.

إحدى السيدات تعرضت لموقف محرج خلال صعودها إلى حمام السباحة، وفي يدها حقيبتها وتحمل في يدها الأخرى طبق من الطعام، وظلت تنظر وتبحث عن مائدة تجلس عليها دون أن تدرك أنها تقترب من حمام السباحة.

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مقطع فيديو جديد يوثق الحادثة الطريفة، انتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت السيدة خلال حفل عشاء في أحد الفنادق في إندونيسيا، للسقوط مع طعامها في حمام السباحة وهي في حالة شرود.

مقطع الفيديو انتشر سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أعرب بعض المشاهدين عن أسفهم للموقف الذي تعرضت له السيدة، بينما تناول البعض الآخر الحادثة بأسلوب فكاهي.