إزاي تخسي بشكل أسرع قبل العيد؟.. خبيرة تغذية توضح

بدأ العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك، الذي يزيد فيه وزن بعض الفتيات بشكل كبير، ما يضع كثير من الفتيات في مأزق.

وتلجأ بعض الفتيات إلى الريجيم الكيميائي أو الاستعانة بمنتجات طبيعية أو عشبية للسيطرة على الشهية وخفض وزنهن، لكن كليهما له أضرار بالغة كتأثيره على البشرة أو الصحة العامة.

"إزاي نخس بشكل أمن وسريع في رمضان؟"، سؤال طرحته إحدى الفتيات على جروب خاص بالفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجابت عنه الدكتورة ليندا جاد، خبيرة التغذية، قائلة إن "بعض للفتايات يلجأن لطرق خاطئة، وليست صحية على الإطلاق، مضيفة "آمن أنواع الريجيم لضمان التخسيس في وقت سريع هو الريجيم الذي يحتوي على بروتينات"ز

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وأضافت "جاد" لـ"هن": "مسموح بأكل اي كمية من البروتين سواء نباتي أو حيواني زي العدس والفول والتونة واللحوم وغيرها".

وأوضحت ضرورة الابتعاد تماما عن النشويات والسكريات، و"استبدال السكريات بفواكة بنسبة قليلة جدا، وممارسة رياضة المشي ولو نصف ساعة في اليوم والامتناع تماما عن تناول العصائر وأي طعام يحتوي على دقيق".

وأردفت: "نصيحة لكل فتاة ترغب في إنقاص وزنها بشكل آمن، المنتجات الكيميائية والأدوية هي السبب الرئيسي لشحوب الوجه أثناء فترة إنقاص الوزن، فلا أنصح باستخدامها، وإتباع نظام غذائي أفضل".

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