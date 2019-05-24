منة شلبي تنشر صورتها وهي طفلة: "ليه يا زمن مسبتناش أبرياء"

شاركت الفنانة منة شلبي مع متابعيها، صورة لها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "منة" في مرحلة الطفولة بوزن زائد، ومرتدية فستان زفاف، أرفقتها بتعليق ساخر: "ليه يا زمن مسبتناش أبرياء".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت على ما يزيد عن 40 ألف تسجيل إعجاب، خلال ساعات، إضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "من يومك قمر وجميلة وعسل"، و"فيكي شبه من سيد زيان والله يا منة"، و"طول عمرك حلوة".
كانت الفنانة منة شلبي أعلنت عن بطولتها لفيلم جديد بعنوان "خيال مآتة"، مع الفنان أحمد حلمي والمخرج خالد مرعي، خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC".
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