طريقة عمل الدجاج المقرمش الكنتاكي

حضري لأولادك دجاج كنتاكي بالمنزل، بطريقة احترافية، وبمذاق مميز، في منزلك دون ممجهود او تكلفة.

المكونات:

دجاج

كوب دقيق

بقسماط

كورن فليكس مدشوش

رشة ملح

ملعقة سكر

1/2 معلقة فلفل اسود مطحون ناعم

½معلقة ببريكا

½ معلقة روز ماري

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¼ معلقة مرمرية

¼ معلقة بصل بودر

¼ ثوم بودر

¼ معلقة زنجبيل

حليب

بيض

طريقة تحضير الفراخ الكنتاكي:

قومي بتتبيل الدجاج مع الملح والفلفل، ثم ضيفي البصل والسكر .ضيفي البالريكا، والروزماري، والمرمرية، ثم احفظيها في الثلاجة.

اخلطي البيض بالحليب، ثم ضعى فيه الدجاج المتبل.

ضعى الدجاج فيما بعد في البقسماط، ثم الدقيق، ثم بخليط الحليب مرة أخرى.

ضعى الدجاج في الكورن فليكس، ثم اقليه بالزيت، حتى يصبح باللون الذهبي.

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