حضري لأولادك دجاج كنتاكي بالمنزل، بطريقة احترافية، وبمذاق مميز، في منزلك دون ممجهود او تكلفة.
المكونات:
دجاج
كوب دقيق
بقسماط
كورن فليكس مدشوش
رشة ملح
ملعقة سكر
1/2 معلقة فلفل اسود مطحون ناعم
½معلقة ببريكا
½ معلقة روز ماري
¼ معلقة مرمرية
¼ معلقة بصل بودر
¼ ثوم بودر
¼ معلقة زنجبيل
حليب
بيض
طريقة تحضير الفراخ الكنتاكي:
قومي بتتبيل الدجاج مع الملح والفلفل، ثم ضيفي البصل والسكر .ضيفي البالريكا، والروزماري، والمرمرية، ثم احفظيها في الثلاجة.
اخلطي البيض بالحليب، ثم ضعى فيه الدجاج المتبل.
ضعى الدجاج فيما بعد في البقسماط، ثم الدقيق، ثم بخليط الحليب مرة أخرى.
ضعى الدجاج في الكورن فليكس، ثم اقليه بالزيت، حتى يصبح باللون الذهبي.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج المقرمش الكنتاكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.