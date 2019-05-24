طبق الشوربة رغم أنه من الأطباق الجانبية، لكن لا غنى عنه على مائدة الطعام خاصة في شهر رمضان الكريم، وتتعدد أنواع المختلفة من أطباق الشوربة.

ومنها طبق الشوربة الكريمة بالذرة، التي يمكن إعدادها حيث عرض الشيف الشربيني في برنامجه "الشيف" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، طريقة تحضير بخطوات بسيطة.

مقادير تحضير شوربة الكريمة بالذرة

2 و نصف كوب لبن.

كريمة.

1 و نصف كوب ذرة حلوة.

كوب مرق دجاج.

بقدونس.

بصل.

ثوم.

دقيق.

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جبن كريمي.

زبدة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير شوربة الكريمة بالذرة

على نار متوسطة، تذوب نصف كمية الزبدة، ثم يضاف البصل والثوم المفرومين والبقدونس، ويقلب حتى يذبل البصل، ثم يرفع من على النار ويترك جانبًا.

على نار متوسطة، تذوب باقي الزبدة، ثم يضاف الدقيق ويقلب الخليط لمدة دقيقتين.

يضاف اللبن ببطء مع التقليب المستمر حتى يذوب الدقيق تمامًا.

يضاف المرق والجبن والذرة والملح والفلفل الأسود، ونقلب حتى الغليان.

توضع الشوربة في أطباق التقديم وتزين بأوراق البقدونس.

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