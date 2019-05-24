الامارات | ريانا تدشن علامة أزياء جديدة في باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن ريانا تدشن علامة أزياء جديدة في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المغنية ريانا، المولودة في باربادوس، عن علامة تجارية جديدة للأزياء مع مجموعة (إل.في.إم.إتش) المالكة لشركة «لوي فيتون»، في خطوة نادرة بالنسبة للمجموعة الفرنسية، إذ ستؤسس علامة من الصفر، بينما تعمل على الاستفادة من الطلب المتزايد على الشراكات مع المشاهير في هذا المجال. وستعتمد العلامة «فينتي» نسبة لروبين ريانا فينتي الاسم الكامل للمغنية، على مشروع ريانا المشترك مع (إل.في.إم.إتش) في مجال مستحضرات التجميل، مع مجموعة كاملة من الملابس والأحذية والإكسسوارات.

وقالت ريانا في مؤتمر صحافي، مساء أمس: «أسلوبي سيكون مختلفاً وغير تقليدي، لأنني لا أنتمي لهذه الصناعة». وأضافت: «أنها تأمل أن تقدم رؤية جديدة للموضة». ونُظم عرض للأزياء في متجر بحي ماريه في باريس، شمل سترات باللون الأبيض أو البيج وأثواباً تكشف عن الأكتاف أو بتصميمات مشابهة للسترات. وتضم المجموعة أيضاً ملابس رجالية شملت سترات من قماش الجينز ومعاطف. واستفادت المجموعة الفرنسية بشكل متزايد من الشراكات مع المشاهير لجذب العملاء الشباب للسلع الفاخرة.

لكن معظم هذه المشروعات اقتصرت على الإصدارات المحدودة، وتتطلع (إل.في.إم.إتش) للتقدم على أقرانها بنقل شراكتها مع ريانا (31 عاماً) إلى مستوى آخر.وسيكون بمقدور المجموعة الاعتماد على شعبية المغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لديها 70.5 مليون متابع على حسابها على «إنستغرام».