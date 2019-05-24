الامارات | «التونيك» نجم موضة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن «التونيك» نجم موضة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل «التونيك» نجم الموضة النسائية هذا الصيف، ليمنح المرأة إطلالة مريحة وأنيقة في آن واحد.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، جابرييلا كايزر، أن «التونيك» يأتي هذا الموسم مصنوعاً من خامات ناعمة كالحرير والساتان أو الدانتيل، ليداعب الجسم ويمنح المرأة إحساسا بالراحة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وأضافت كايزر أن «التونيك» يطل أيضاً بتصاميم جريئة ليضفي على المظهر لمسة أناقة وجاذبية، حيث يخطف «التونيك» الأنظار بالقصة غير المتماثلة أو نقوش جلد النمر الشرسة، إلى جانب نقوش الزهور الحالمة والتقليمات ذات الطابع الهندسي العصري. ويمكن تنسيق «التونيك» مع سروال جينز أو تنورة، كما يمكن ارتداؤه كفستان في أيام الصيف الحارة.