الامارات | أحمد بن سعيد يشهد تخريج الدفعة الثامنة من طلبة «روتشستر للتكنولوجيا» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يشهد تخريج الدفعة الثامنة من طلبة «روتشستر للتكنولوجيا» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلبة جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها.

وأقيم حفل التخرج في فندق غراند حياة دبي، بحضور مجلس إدارة الجامعة بدبي، ونائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك، الدكتورة آلن غرانبرغ، ونائب الرئيس الأول للشؤون المالية والإدارية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك، الدكتور جيمس ووترز، ورئيس الخدمات القنصلية في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية، ريك سورت، وذوي الطلبة.

وقدّم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم شهادات التخرّج

Advertisements

لـ120 خريجاً وخريجة. وحصل 80 من الطلبة على شهادات البكالوريوس موزعة على برامج أكاديمية مختلفة، فيما حاز 40 منهم شهادة الماجستير من برامج عدة للدراسات العليا. وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير: الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وأمن الحاسوب، وتكنولوجيا الحواسيب، والإدارة والاقتصاد، وعلوم المدينة الذكية، والقيادة والابداع. ويمثل الخريجون جنسيات وفئات عمرية متنوّعة، ما يبرز قدرة الجامعة، التي تعدّ إحدى الجامعات الأميركية الرائدة في مجال التكنولوجيا، على استقطاب عدد كبير من الطلاب من جنسيات مختلفة، وتمكينهم من توسيع مهاراتهم لدخول سوق العمل في المستقبل.

وكانت جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي أعلنت في شهر فبراير من هذا العام بدء الأعمال الإنشائية للحرم الجامعي الجديد البالغة قيمته 500 مليون درهم. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في نهاية الربع الأول من عام 2020 بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون درهم، وتشتمل على منشآت أكاديمية بمساحة 30 ألف متر مربع، فيما يتوقع اكتمال المرحلة الثانية بحلول عام 2023 بكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون درهم، لتضيف مساحة 116 ألف متر مربع للحرم الجامعي.

ويتوقع أن يستوعب الحرم الجامعي 4000 طالب وطالبة، كما سيتم التركيز في تفاصيل المبنى الجامعي الجديد على تلبية مقومات المدن الذكية والاستدامة والاتصال، عبر ربط الكليات فيه بالمجتمع الخارجي لمواكبة متطلبات التعليم العصري.