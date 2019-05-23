انت الان تتابع تفاصيل خبر موجة حر خطيرة تضرب دولاً عربية وتتسبب بقتلى وحرائق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 11:53 مساءً - يشهد عدد من البلاد العربية موجة حارة وصفت بالجهنمية، بلغت ذروتها اليوم الخميس، وتسببت بمقتل عدد من الأشخاص ونشوب حرائق.

وأكدت شبكة "أكيوريت ويذر" العالمية، المتخصصة في الأرصاد الجوية، أن موجة حارة للغاية وصفتها بـ"الخطيرة" تضرب مصر، وسيمتد تأثيرها إلى دول أخرى في المنطقة.

وبينت أن درجة الحرارة في العاصمة المصرية القاهرة ستصل إلى 43 و42 درجة مئوية، مشيرة إلى أنها ستصل إلى بلاد الشام والعراق وتركيا، وسوف تزيد عن الـ40 درجة مئوية.

وأوضحت أن موجة الحر الحالية سوف تنتهي مع بداية يوم السبت القادم، بفعل رياح معتدلة قادمة من أوروبا تهب على المنطقة.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم؛ إثر نشوب حريق هائل داخل مصنع لإنتاج للمواد البلاستيكية في محافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتسببت الحرارة المرتفعة بنشوب حريق داخل حافلة نقل عام في منطقة الأميرية في القاهرة، وفق تأكيدات غرفة عمليات الحماية المدنية بالعاصمة المصرية.

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كذلك أعلنت وزارة التعليم المصرية تأجيل اختبارات طلابية كانت مقررة اليوم الخميس؛ بسبب موجة الحر.

بدورها حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، اليوم الخميس، من درجات حرارة مرتفعة في مختلف مناطق المملكة، مع خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس.

المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية توقع أن تتأثر البلاد بكتلة مدارية حارة هي الأعلى هذا العام، حيث ستتجاوز الحرارة الـ45 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية الفلسطينية أكدت أن الجو سيكون شديد الحرارة وجافاً، محذرة من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وفي القدس المحتلة، اندلعت حرائق بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي وصلت إلى 41 درجة مئوية، أي أعلى من معدلاتها بـ14 درجة.

وكان خبراء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية توقعوا أنّ العقد من عام 2014 إلى عام 2024 سيكون الأكثر دفئاً منذ 150 عاماً.

وكشفت إحصائيات جديدة أعدتها أكثر من جهة دولية أن العام الماضي كان من أكثر السنوات دفئاً على الإطلاق، في حين توقع خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون أن السنوات الخمس المقبلة ستكون أكثر حرارة من 2018.