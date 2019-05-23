خالد الصاوي: ارتداء المرأة للنقاب أو الهوت شورت فيه جزء من التطرف

علق الفنان خالد الصاوي، على تصريحه سابق له مع برنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، في فبراير الماضي، والذي قال خلاله أن غطاء الرأس للرجل أو المرأة ليس له علاقة بالدين، لكنه مرتبط بالحياء، وهو موروث مصري، كما أعلن أنه ضد النقاب والهوت شورت.
وقال "الصاوي"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أنه يرى أن ارتداء النقاب أو الهوت شورت فيه جزء من التطرف، ولكنه يّقبل أن يتصور مع منقبات معجبات به، "وده حصل فعلا".
وتابع :" أنا ممكن أتصور معاهم أه ، بس لو حد قالي إيه رأيك في النقاب أنا مش بعرف أجامل، النقاب والهوت شورت يحترموا في أماكنهم، الهوت شورت مكانه على البحر، والنقاب له مكانه".
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