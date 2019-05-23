بعد نشرها صورتها معه.. معلومات عن نجل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر

نشرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، صورة تجمعها بنجلها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "سحر" محتضنة نجلها، الذي أطل مبتسمًا مرتديًا بدلة زرقاء، معلقة: "مع أحمد ابني في إحدي المناسبات العائلية"، وسط تفاعل متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.
ورصد "هن" أبرز المعلومات عن نجل الوزيرة:
1- اسمه أحمد مجدي طلبة.
2- من مواليد 1991، ويبلغ من العمر 28 عاما.
3- تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
4- يعمل حاليًا في مجال ريادة أعمال.
5- لا يزال أعزب.
يشار إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تحرص على نشر صور عائلية تجمعها بأسرتها عبر "إنستجرام"، فضلًا عن ظهورها معهم في العديد من المناسبات الرسمية، من بينها اصطحابها لحفيدتها خلال الإداء بصوتها الانتخابي في التعديلات الدستورية.
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