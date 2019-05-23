حلا شيحا تغني "مافيا" مع محمد رمضان: "كل سنة وأنت نمبر وان"

دندنت الممثلة حلا شيحة أغنية "مافيا" مع الفنان محمد رمضان، في كواليس مسلسلهما الرمضاني "زلزال"، خلال مقطع فيديو قصير، نشرته حلا عبر خاصية "استوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "حلا" بجلباب أسود غير منقوش وحجاب، خلال غنائها "مافيا" مع "رمضان"، متابعة: "أنا ما بعرفش أعمل الحاجات اللي بيعملها رمضان"، وعلقت: "كل سنة وأنت نمبر وان".

وسبق أن وجهت الفنانة رسالة تهنئة إلى "رمضان" احتفالًا بعيد ميلاده عبر "استوري"، قائلة: "يوم ميلاد سعيد يا محمد وعقبال 100 سنة من النجاح والتوفيق".

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يشار إلى أن مسلسل "الزلزال" أول عمل رمضاني للفنانة حلا شيحة، عقب إعلانها تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، موضحة، أن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، في بيان صحفي لها.

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