بالفيديو| هنا شيحة وأحمد فلوكس يعلنان زواجهما في الحلقة 18 من "بدل الحدوتة 3"

خلال أحداث الحلقة الـ18 من المسلسل الرمضاني "بدل الحدوتة 3"، أطلت الفنانة هنا شيحة وزوجها الممثل أحمد فلوكس مجسدان شخصية حبيبين مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون بـ"تيكو وريكو"، في أول ظهور "فني" للثنائي عقب شائعة انفصالهما.

وظهرت "هنا" بشعر أشقر وأزياء "كاجوال" فاتحة اللون، محتضنة "فلوكس"، في مقطع فيديو لا يتعدى الدقيقة، قائلين: "صباح الفل على كل اللي بيحبوا تيكو وريكو، إحنا فرحنا آخر الشهر"، وسط تفاعل بطلة المسلسل دنيا سمير غانم، المجسدة لشخصية "لهفة"، التي علقت مشهد "تيكو وريكو": "دي قصة حب شبه كايا وسارة، وعبد الغفور البرعي وفاطمة كشري".

ونشرت "شيحة" صورة لها خلال مشاركتها في "بدل الحدوتة 3" بدون "فلوكس"، موجهة الشكر لكافة أعضاء فريق عمل المسلسل و"ستايسلت" مايا حداد، وخبيرة التجميل الشهير بـ"رشاد"، ومصفف الشعر "هيثم دهب"، دون ذكر اسم زوجها، وسط تساؤل متابعيها: "هو فلوكس راح فين"، و"أنتم أطلقتوا ولا أيه".

ويأتي ذلك الظهور، بعد أن طارد الثنائي شائعة الطلاق في إبريل الماضي، دون تعليقهما على الأمر، في ظل عدم نشرهما صور تجمعها سويًا عبر "سوشيال ميديا"، على عكس ما اعتاد على فعله بمشاركة متابعيهما مواد مصورة لهما باستمرار منذ زواجهما العام الماضي.

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تدور أحداث المسلسل من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، التي نرى في كل قصة منها ملمحًا من ملامح العلاقات العاطفية في العصر الحالي.

المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سلام.

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