بالفيديو| أحمد كريمة يوضح فضل الاعتكاف في شهر رمضان

مع اقتراب الـ10 الأواخر من رمضان، تتجدد تساؤلات الأسر المسلمة حول فضل سُنة الاعتكاف، خلال شهر الصيام.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، أن "الاعتكاف" من أقدم العبادات، مستشهدًا بآية من سورة "الحج": "وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ".

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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