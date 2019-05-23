تعرفي على أماكن حفظ الطعام الصحي في الثلاجة

شراء الثلاجة المناسبة لمطبخك يعتبر أحد أهم القرارات الصعبة عند تجهيز عش الزوجية، كونها من أبرز الأجهزة الكهربائية المهمة والمؤثرة لشقتك والتي يترتب عليها أمور عديدة.

كيفية اختيار الثلاجة:

- اختيار مكان الثلاجة الملائم: قبل النزول لشراء الثلاجة واختيار المواصفات التي تلائم كل شخص أو كل أسرة لابد من تحديد المكان الذى ستوضع به الثلاجة من حيث المساحة حيث تُحدد مقاس الثلاجة عليه، ومن حيث التهوية بأن يكون هناك فراغ من كافة جوانب الثلاجة ليتيح التهوية وحتى لا يتعرض المحرك للتلف.

- اختيار المزايا التي تلائم استخدام الشخص: الثلاجة التي بها فريزر "مجمد" (وهى الوحدة المنفصلة بالثلاجة التي تتجمد بها الأطعمة في حين توجد ثلاجات بدون فريزر وتكون المساحة الداخلية بأكملها للثلاجة وحدها) من أعلى هي من الخيارات المثالية والأقل تكلفة، وهذا النوع من الثلاجات قد لا يتوافر به العديد من المزايا ولهذا السبب هي أقل في الثمن عن غير ها من الأنواع الأخرى، كما بها أرفف واسعة مما يجعلها تستوعب الكثير من الأطعمة، لكن هناك مشكلة للوصول للأرفف السفلية وصعوبة في التعامل معها وخاصة مع كبار السن أو إذا كان الشخص يعانى من آلام في الظهر.

هناك ثلاجة يكون الفريزر في الجزء الأسفل بها لمن يرغب في التعامل مع أرفف الثلاجة بشكل أيسر ورؤية أفضل لأرففها بالمثل، وصحيح أن التعامل مع الفريزر يكون بأنحناء الجسم لكنه أقل استخداماً من أرفف الثلاجة، أما النوع الثالث من الفريزر الذى يكون فيه الفريزر في جانب بأكمله والثلاجة في الجانب المقابل.

اختيار الثلاجة التي لها باب واحد وفريزر علوي له باب في نفس اتجاه باب الثلاجة اللذان يُفتحان لجهة اليسار لمن لا تتوافر لديه مساحة كبيرة مقارنة بالثلاجة التي بابها يتكون من جزأين متقابلين لأنها أكبر في الحجم.

التفكير في أدراج الثلاجة إذا كان الشخص يريد مزيد من المساحة للتخزين فيها، فالأدراج الكثيرة تعنى مساحة أقل قى الثلاجة والعكس صحيح.

عليكِ الأخذ في الاعتبار تركيب الثلاجة من الداخل والقدرة الاستيعابية لكل وحدة، لكل ثلاجة قدرة استيعابية في التخزين .. إلا أنه نسبة 25 – 35% غير مستخدم من مساحتها، والثلاجة التي تتكون من جزأين منفصلين طولياً تقل معها هذه القدرة التخزينية.

10 نصائح لتنظيم الثلاجة وحفظ الطعام من الفساد

تعتبر الثلاجة "البراد" من أهم الأجهزة الموجودة بالمنزل، وذلك بسبب حفظها للطعام لأطول فترة ممكنة من الفساد، ولكن هناك عادات خاطئة في تنظيم الثلاجة وكيفية حفظ الطعام تؤدى إلى فساد المواد الغذائية.

وقدمت "ميشيل بوسيفيسي"، خبيرة بالمعهد الأسترالي للسلامة الغذائية، نصائح في تنظيم الثلاجة والحفاظ على المنتجات الغذائية أطول فترة ممكنة، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

- ضبط درجة الحرارة بمقدار أقل بـ4 درجات من حرارة الغرفة.

- ضع بقايا الطعام في الرف العلوي.

- يفضل وضع البيض على رف بمنتصف الثلاجة، وليس كالمعتاد في باب الثلاجة.

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- حفظ اللحوم الخام مثل الدجاج واللحم المفروم والأسماك ولحم الضأن والبقر في الرف السفلي، لأن وضعها في الأماكن العلوية قد يسبب إفساد باقي مواد الطعام إذا حدث أي تسريب من أكياس اللحم.

- احتفظي بالجبن في الجزء العلوي من باب الثلاجة، والتوابل على الجانب، أما الحليب والمشروبات فيمكن وضعها في أسفل باب الثلاجة.

- إذا كانت ثلاجتك ببابين، يجب فصل الخضراوات عن الفاكهة.

- تحذر الخبيرة بالمعهد الأسترالي للسلامة الغذائية، من ثمرة واحدة لا ينبغي أبدًا أن يتم حفظها مع الخضراوات أو الفاكهة، وهي التفاح؛ حيث ينتج غاز الإثيلين، ويتسبب في إفساد كل منهما.

- أفضل طريقة لحفظ التفاح من الفساد هو وضعه في أحد الأكياس.

- للحفاظ على الفواكه والخضراوات ناضجة لفترة أطول، ضعي مناشف ورقية أسفل منها؛ حيث تساعد على امتصاص الرطوبة الزائدة.

- يحفظ الموز بوضعه في رقائق ألومنيوم حتى لا يسود.

تعرفِ على أماكن حفظ الطعام الصحيحة في الثلاجة

حفظ الطعام في الثلاجة عند الكثيرين مبني على المكان الفارغ بها، ففي الوقت الذي أكد الخبراء أن كل مكان بها مخصص لنوع معين من الخضروات أو الفاكهه أو المعلبات، فأشارت المباردرة الألمانية إلى أن درجة البرودة في الثلاجة ليست متساوية في أغلب الأحيان، ولذلك هناك أدراج ومواضع في الثلاجة تناسب أطعمة معينة.

وقسمت المبادرة في بيان لها عن أفضل المواضع لتخزين الأطعمة في الثلاجة الأول الدرج العلوي وأدراج الباب فهو من أقل الأماكن برودة في الثلاجات التقليدية، ولذلك فإنه يمكن استغلال هذه المواضع لتخزين عبوات المربى والصوص والزبدة والمخبوزات والمشروبات.

والمستوى الأوسط في الثلاجة مع منتجات الألبان والبيض والأطعمة المطبوخة كما أن اللوح الزجاجي السفلي من أكثر المواضع برودة في الثلاجة، ولذلك فهو مناسب لحفظ الأطعمة القابلة للتلف بسرعة من اللحوم والنقانق والأسماك.

وقالت المبادرة إن الأدراج السفلية أكثر دفئا ويمكن استغلالها في حفظ الفاكهة والخضروات والأعشاب الحساسة لدرجة الحرارة.

وختمت المبادرة بيانها مؤكدة أن الثلاجات الحديثة تتميز بأنها أكثر ديناميكية في عملية التبريد، حيث يمكن للمستخدم وضع الأطعمة في أي مكان في الثلاجة، وتعمل أدراج الدرجة صفر على الحفاظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول، وفي الدرج الذي تسود فيه نسبة رطوبة 50% يمكن حفظ الأطعمة المعبأة والقابلة للتلف بسهولة مثل اللحوم والزبادي والجبن، في حين أن الدرج الذي يمتاز بنسبة رطوبة 90% يصلح لحفظ أنواع الخضراوات والفاكهة والأعشاب حتى لا تجف بسرعة.

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