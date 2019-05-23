أضرار تناول الشاي بعد وجبة الإفطار

يعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكاً بعد الماء، ويختلف إقبال الناس على تناول الشاي فبعضهم يحبه حلو المذاق وبعضهم الآخر يقوم بإضافة الحليب إليه، ولكن هناك مخاطر وأضرار عديدة من تناوله خاصةً بعد الإفطار مباشرةً خلال شهر رمضان الكريم.

ويقدم "هُن" أضرار تناول الشاي بعد الإفطار في رمضان:

أضرار تناول الشاي

- يحتوي الشاي على نسبة كبيرة من المواد القابضة، وهذه المواد يزداد تأثيرها كلما أطلنا مدة غليان الشاي، لذلك يجب عدم غلي الشاي على النار حيث إن غلي الشاي يزيد من فعالية المادة القابضة التي تسبب مشاكل كثيرة للإنسان.

- فهو يقلل من قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص جميع أنواع الأغذية.

- كما يسبب ترسب الإنزيمات الهاضمة التي تفسد الهضم.

Advertisements

- يؤدي إلى ترسب كثير من الأملاح وبالأخص الحديد، لذلك يؤدي إلى نوع من الأنيميا.

- يفضل عدم شرب الشاي بعد الأكل مباشرة مهما كانت طريقة تحضيره لأنه لا يؤثر فقط على عنصر الحديد بل يؤثر على عناصر أخرى مثل الزنك والكالسيوم.

​