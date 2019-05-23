منيو العزاب والمغتربين في 18 رمضان: مكرونة ألفريدو والحلو تورتة بطيخ

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

المكونات

مكرونة أقلام

1/2 كيلو صدور دجاج مكعبات

لبن

جبن بارميزان مبشورة

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة دقيق

بصلة مقطعة ناعم

ثوم مفروم

كوب كريمة حامضة

بقدونس طازج مفروم

طريقة التحضير

- تبلي الدجاج في ملح وفلفل، ثم شوحيها في الزيت.

- شوحي البصل والثوم في الزبدة، ثم ضيفي الدقيق.

- ضعي اللبن تدريجيًا، وقلبي جيدًا.

- ضيفي الكريمة الحامضة والجبنة البارميزان، ثم الدجاج.

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- اسلقي المكرونة، وضعي الخليط السابق عليها، ثم ضيفي البقدونس وقدميها ساخنة.

الحلويات

تورتة بطيخ

المكونات

1 بطيخة كاملة مقشرة صحيحة يفضل بدون بذور

3 كوب كريمة مخفوقة

لوز شرائح محمص

كيوي

عنب أحمر

عنب أخضر

برقوق أحمر

طريقة التحضير

- تقشرى البطيخة ثم تنشف جيدا

- وضعى عليها الكريمة وتزين بالفاكهة و شرائح اللوز ثم تقدم على المائدة.

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