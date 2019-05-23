بالفيديو| هيدي كرم تطهو "كيك الموز" مع والدتها

نشرت الفنانة هيدي كرم، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، برفقة والدتها في المطبخ خلال إعداد "كيك الموز".

وعلقت هيدي، عبر الفيديو الذي ارتدت فيه "كاش" عليه صورة قرد سخرت فيه من نفسها خلال وضعها "ماسك وجه"، معلقة: "يوميات هيدي وأم هيدي.. اتفرجوا على الفيديو كامل على الستوري.. معلش أنا شكلي اليومين دول شبه القرد اللي على فستاني.. بس كلها يومين كمان وأرجع قمر".

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