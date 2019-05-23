رضوى الشربيني تنشر صورتها مع شقيقها.. ومتابعة: "كنتي نزليها من غير اسم"

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور مجمعة بينها وبين شقيقها محمد، وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً: "رمضان أحلى مع محمد الشربيني".

لقيت الصورة استحسان متابعين "رضوى"، وتفاعل عدد كبير معها وحصلت الصورة على ما يقرب من9 آلاف إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات التي تشيد بجمالها هي وشقيقها، أبرزها "أخوكي حلو يا رضوى"، وأخرى تطلب رقم هاتفه المحمول.

فيما أضافت أخرى ممازحة لها قائلةً: "كنتي نزليها من غير اسم عشان السوشيال ميديا كلها تتكلم على رضوى الشربيني وإنها اتخطبت" لترد الأخيرة: "هيقولوا الزوج الكام".

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وهنأت "رضوى" الفنانة دينا الشربيني على دورها في مسلسل زي الشمس الذي يدخل ضمن الماراثون الرمضاني حيث قالت: "دينا عاوزة أباركلها دور جميل.. بس مش معقول بقالي سنتين ونص في البرنامج وصوتي اتنبح.. مش معقول اللي أنا عملته تيجي تهديه في مشهد".

وتابعت: "إحنا اللي يخونا نظرة ثاقبة تدخل في العين وتخرج من قفاه وحسبي الله ونعم الوكيل.. محدش يمسك في رجل البنطلون.. وسيب البنطلون في حاله".

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