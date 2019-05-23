في عيدها الـ 49.. إليكِ أجمل إطلالات ناعومي كامبل على السجادة الحمراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد العارضة البريطانية ذات الأصول الأفريقية، ناعومي كامبل، من أبرز أسماء عالم الأزياء، وخاصة منذ فترة الثمانينيات والتسعينيات، كما تعد واحدة من القلائل من جيلها اللاتي لا زلن مزدهرات ويثبت حضورهن حاليًا.

وُلدت "ناعومي" في الـ 22 من مايو 1970 في لندن، واقتحمت مجال عرض الأزياء في سن الـ 15 عامًا، وسرعان ما فرضت نفسها بقوة وأصبحت واحدة من أشهر وأكثر العارضات المطلوبات، وحتى يومنا هذا.

ووفقًا لمجلة "يو إس توداي"، شاركت "ناعومي" في عروض أزياء لعدد لا يحصى من كبار المصممين، مثل "عز الدين عليّة" و"شانيل"، و"ديور"، و"جيفنشي"، بالإضافة إلى "لوي فيتون" و"فيرساتشي" وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، حطمت الجميلة السمراء الحواجز، عندما أصبحت أول سيدة سمراء تظهر على غلاف مجلة فوغ الفرنسية في 1988، كما كان لها دور فعال في إدخال مفهوم التنويع في مجال عرض الأزياء، بالإضافة إلى دعوتها للمساواة في الأجور.

يجدر بالذكر أيضًا، أنه في عام 2015، أسست "ناعومي" منظمتها الخيرية "فاشون فور ريليف" Fashion for Relief، والتي تنظم عروض أزياء لصالح ضحايا الكوارث الطبيعية وغيرها من القضايا الدولية.

وذلك فضلًا عن إطلاقها مجموعتها الخاصة لـ 16 عطرًا، كما شهد عام 2018، أول تعاقد لها في مجال مستحضرات التجميل، مع علامة "نارس"، وفي العام نفسه أيضًا، حصلت على جائزة "أيقونة الموضة" في حفل "مجلس مصممي الموضة في أمريكا" CFDA.

وكشفت مجلة "فوغ"، والتي تعد "ناعومي" محررة مساهمة فيها، أن الجميلة السمراء تعاونت أمس الأربعاء الذي يصادف عيد ميلادها، مع وكالة جديدة لعارضي الأزياء، وهي " Models1" ومقرها في لندن.

ويشار أيضًا إلى وقت سابق من هذا العام، كانت فيه "ناعومي" بطلة غلاف مجلة "فوغ" لعدد شهر مارس، ومن المقرر عرض هذا الغلاف للبيع في دار مزادات "فيليبس" في لندن، يوم الـ 23 من مايو، والتي قد تباع بحوالي 45 ألف جنيه إسترليني.

وعند ذكر ناعومي كامبل، لا ننسى أبرز إطلالاتها على المنصة منذ بداياتها حتى الآن، بالإضافة إلى إطلالاتها على السجادة الحمراء، لذا وبمناسبة عيد ميلادها الـ 49، نستعرض لكِ أبرز تلك الاطلالات.

ميت غالا 2019

في إطلالة تميزت بالجرأة والجاذبية، بالإضافة إلى النعومة بفضل اللون الوردي، لفتت "ناعومي" الأنظار بإطلالة استثنائية من توقيع "فالنتينو".

حفل La Nuit

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بشعر قصير وإطلالة ملائكية ولكن باللون الأزرق من توقيع "إريس فان هيربن"، سرقت العارضة السمراء الأضواء بفستان أزرق ذي كسرات وأجنحة ضخمة خلال حضورها حفل La Nuit في باريس.

حفل مجلة تايم 2019

أثناء حضورها حفل مجلة "تايم" للكشف عن أكثر 100 شخصية مؤثرة في 2019، تلألأت العارضة السمراء بفستان ذهبي أنيق من تصميم "فالنتينو"، واعتمدت معه شعرًا قصيرًا جذابًا.

حفل زفاف المصمم مارك جاكوبس

بدت "ناعومي" في غاية الجاذبية وساطعة في إطلالة سوداء استثنائية من "بالمين"، والتي تميزت بتصميمها من المخمل ومزجها بين العصرية والكلاسيكية، بفضل التوب الشفاف والكاب الأنيق.

زفاف الأميرة يوجيني

كانت "ناعومي" من بين النجمات اللاتي سرقن الأضواء أثناء حضور حفل زفاف الأميرة يوجيني، حيث بدت في غاية الأناقة في إطلالة من توقيع "رالف آند روسو".

في يناير 2019

في تلك الإطلالة، لفتت "ناعومي" الأنظار بتسريحة جديدة ومميزة أبرزت فيها تجعيدات شعرها الطبيعي، ولاقت إعجاب الكثيرين.

وبالإضافة إلى ذلك، جلبنا لكِ مجموعة مميزة أخرى من الصور لناعومي كامبل.