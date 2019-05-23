كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 04:40 مساءً - تظهر النجمة ياسمين صبري، من خلال مسلسل حكايتي الذي تؤدي بطولته، والذي يعرض خلال شهر رمضان، بمكياج طبيعي وبسيط، تماشياً مع الشخصية التي تجسدها في العمل، إلا أنها دائماً ما تلفت الانتباه بملامحها الجذابة والمميزة.

تعرفي في ما يلي الى مكياج ياسمين صبري في مسلسل حكايتي.

ياسمين صبري

أساليب مكياج ياسمين صبري

يعد الأيلاينر وأحمر الشفاه من أهم مستحضرات المكياج لدى ياسمين صبري، إذ إنها غالباً ما تعتمد عليهما بشكل أساسي. فتعمد الى تحديد قسمات وجهها بالكونتورينغ، ومن ثم رسم عينها بالأيلاينر ابتداءً من طرف العين ونحو الأعلى، مع تحديد داخل العين بالكحل الأسود. كما تستخدم أحمر الشفاه بألوانه المختلفة، لا سيما الأحمر القوي. كذلك، تميل ياسمين صبري الى المكياج السموكي الناعم المرتكز على الألوان الترابية القريبة الى لون بشرتها مثل البيج والبني، وأحمر الشفاه بتدرجات النيود، لا سيما البيج والوردي. ومن أساليب المكياج التي تعتمدها ياسمين من وقت الى آخر، مكياج عيون القطة الذي يبرز جمال عينيها ويجعلهما أكبر وأوسع، مع أحمر الشفاه الزهري المات والبلاش الوردي الذي يضيء وجنتها ويمنحها توهجاً طبيعياً.

مكياج ياسمين صبري

مكياج ياسمين صبري في حكايتي

أما في مسلسل حكايتي، فاعتمدت النجمة ياسمين صبري في الحلقات الأولى من العمل مكياجاً بسيطاً جداً، خصوصاً أنها تؤدي شخصية فتاة تعيش في حي شعبي، وتتعرض للعديد من المشاكل والمضايقات والمواقف الصعبة، كمحاولة القتل مثلاً. إلا أن ياسمين صبري تظهر ببشرة متوهجة خالية من الشوائب، حيث استخدمت طبقة خفيفة من كريم الأساس والكونسيلر، واعتمدت مكياج العيون الهادئ المرتكز على الأيلاينر الرفيع والرموش الطويلة والكثيفة. في المقابل، اعتمدت في الكثير من مشاهدها على أحمر الشفايف بالألوان القريبة الى لون بشرتها، خصوصاً النيود. علماً أن ياسمين صبري ظهرت في بوستر مسلسل حكايتي بمكياج مغاير، حيث اعتمدت أحمر الشفاه الأحمر القوي، والأيلاينر العريض على طول الجفن العلوي.

ياسمين صبري في مسلسل حكايتي

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