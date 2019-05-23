خطوات وضع المكياج بوقت قصير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 04:40 مساءً - يمكنك الحصول على مكياج ناعم وهادىء في المنزل من خلال تعلم خطوات وضع المكياج في وقت قصير. تعرفي على أفضل طرق وضع مكياج خطوة بخطوة، ويمكنك اعتماده في جميع المناسبات.



أولاً: قومي بوضع كريم أساس أغمق من لون بشرتك بدرجتين تقريبًا.

قومي بوضع كريم أساس أغمق من لون بشرتك بدرجتين





ثانيًا: قومي بوضع الكونسيلر في هذه الأماكن لتحديد ملامحك:



تحت وجنتيك.



تحت عينيك.



منتصف وأعلى الحاجبيين.



على ذقنك.



ثالثًا: قومي بوضع الماسكارا المكثفة والتي تعمل على تطويل الرموش.



رابعًا: ضعي الكحل الفرنسي.



خامسًا: قومي برسم حاجبيك بفرشاة المكياج.

خطوات وضع المكياج





سادسًا: ضعي أحمر الخدود.



وأخيرًا: ضعي الروج المناسب لك.



اعتمدي خطوات وضع المكياج من خلال مجموعة كبيرة من مكياج الوجه والعيون والشفايف.

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