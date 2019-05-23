ماسك لنفخ الخدود بدقيق الارز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 04:40 مساءً - تلجأ بعض السيدات الى الجراحات التجميلية او حقن البوتكس من أجل نفخ الخدود وإضفاء لمسة من النضارة على الوجه وإعادة الشباب إليه. فهؤلاء لا يعرفن غالباً أنّ بعض المكونات الطبيعية تضمن الحصول على النتيجة نفسها بكلفة أقل وبسهولة وخلال وقت قصير. ويعتبر دقيق الأرز أحد أبرز تلك المكونات حيث يمكن اللجوء إليه كـ ماسك لنفخ الخدود والتمتع بإطلالة شابة وخالية من العيوب. تعرفي الى اهمية ماسك لنفخ الخدود بواسطة دقيق الارز.





وصفة دقيق الأرز لنفخ الخدود



يمكنك إعادة النضارة إلى وجهك من دون الدخول إلى غرفة العمليات التجميلية، وذلك من خلال تطبيق وصفة دقيق الأرز. فهي تساعد على نفخ خديك والحدّ من ترهل بشرتهما وإعادة الشباب والجمال إلى إطلالتك.

ولهذه الغاية، تحتاجين إلى توفير هذه المكونات: 4 حبات من طحالب السبيرولين (تجدينها في المتاجر المتخصصة)، ملعقتان وسط من الكريم فريش، بياض بيضة واحدة (اختاري الصفار إذا كانت بشرتك جافة وتفتقر إلى الرطوبة) وملعقتان وسط من دقيق الأرز.



طريقة التحضير:

• ذوّبي حبّات السبيرولين في كمية مناسبة وكافية من الماء الفاتر.

• إخفقي بياض البيض (أو الصفار) جيداً ثم أضيفي المكونات الأخرى باستثناء مزيج السبيرولين. أعيدي مزج المكونات إلى أن تحصلي على مزيج متجانس وخال من أي تكتلات مثل الكريم تماماً.

ماسك لنفخ الخدود



• أضيفي أخيراً مزيج السبيرولين إلى المزيج الأول واخلطي المكونات مجدداً.

• طبّقي المزيج على كامل مساحة وجهك وعلى بشرة عنقك. لكن تجنّبي ملامسته لمنطقة محيط عينيك.

• أتركي القناع لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك أزيليه بواسطة الماء الفاتر.

• كذلك جفّفي بشرتك بواسطة منشفة ناعمة، بلطف وعن طريق التربيت.

• طبقي عليها الكريم المرطب الذي تستخدمينه عادة.



كرري وصفة ماسك لنفخ الخدود مرتين كل أسبوع إلى أن تلاحظي بدء انتفاخ خدودك. وهكذا يمكنك الاستغناء عن الزيارات المتكررة لعيادة طبيب التجميل من أجل تلقي حقن البوتكس وتجديد مفعوله. فهذا القناع يمنحك النتيجة التي تريدين بسهولة.

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