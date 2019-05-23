فساتين عارضات الأزياء هي الأجمل في مهرجان كان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 04:40 مساءً - في اليوم التاسع من مهرجان كان 2019، لاحظنا حضورًا كبيرًا لعارضات الأزياء على السجادة الحمراء، وقد اخترن أجمل الاطلالات وأكثرها تميّزًا، وبذلك فقد تفوقن على الممثلات ومدونات الموضة من ناحية الأناقة، لا سيّما وأنّ اطلالة كلّ من النجمة “ماريو كوتيار” Marion Cotillard ومدونة الموضة العربية “لانا الساحلي”، لم تكونا على قدر التوقعات، وإليكِ التفاصيل..



إيزابيل غولارت في فستان باللون العنابي من فالنتينو:



عارضة الأزياء البرازيلية إيزابيل غولارت Izabel Goulart، كانت من الأكثر أناقةً على سجادة مهرجان كان حتى الآن، واطلالاتها مساء أمس التي اختارتها من دار “فالنتينو” Valentino تشهد لها على ذلك، وكانت عبارة عن فستان من قماش التول باللون الأحمر العنابي، مكشوف الأكتاف ومزين بالكشكش بطريقة ناعمة، نسقت معه مجوهرات ماسية مرصعة بأحجار حمراء أيضًا من دار “شوبارد” Chopard.

إيزابيل غولارت في فستان باللون العنابي من فالنتينو







ناتاشا بولي متألقة باطلالة من فيرساتشي:



أما عارضة الأزياء الروسية ناتاشا بولي Natasha Poly، فقد اختارت اطلالة مبهرة على السجادة الحمراء، بدت فيها مثل الملكات، وكان عبارة عن فستان بقصة الكتف الواحد وباللونين الذهبي والبيج من “فيرساتشي” Versace، نسقت معه صندلًا ذهبيًّا بكعب عالٍ، ومجوهرات ماسية لافتة.

ناتاشا بولي متألقة باطلالة من فيرساتشي







لانا الساحلي في اطلالة مخيبة للآمال باللون الأحمر:



لانا الساحلي في أول اطلالة لها في مهرجان كان 2019، اختارت اطلالة غير موفقة أبدًا، في الوقت الذي كنا ننتطر منها اطلالة مبهرة، وقد وقع اختيارها على فستان من فالنتينو Valentino باللون الأحمر، مزين بالكشكش بشكل كامل، أكمامه طويل وقصته منسدلة، وقد نسقت معه عقدًا ماسيًّا بارزًا من “ميسيكا” Messika، لكن حتى تنسيق العقد لم يكن موفقًا.

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لانا الساحلي في اطلالة مخيبة للآمال باللون الأحمر







ماريو كوتيارد في اطلالة من بالمان:



حاولت النجمة الفرنسية ماريو كوتيارد Marion Cotillard أن تختار اطلالة مختلفة على السجادة الحمراء، لكنّ خيارها لم يكن موفقًا أبدًا، وبدا اللوك غير مناسب للحدث، وكان عبارة عن كيمونو طويل مزركش برسومات آسيوية من “بالمان” Balmain نسقت من تحته شورت وتوب قصيرة باللون الأسود.

ماريو كوتيارد في اطلالة من بالمان







شاهدي بالصور اطلالات اليوم التاسع من مهرجان كان 2019، واخبرينا إن كنتِ تعتقدين أيضًا أنّ عارضات الأزياء كنّ الأكثر أناقة.

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