5 أحذية أنيقة يمكن تنسيقها مع البنطلونات الكروب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 04:40 مساءً - تقوم موضة هذا العام على التناقضات، في حين تحتضن صيحة البنطلونات الطويلة والأرجل الفضفاضة، تصدرت أيضًا البنطلونات "الكروب" أو القصيرة، التي تصل بالكاد فوق الكاحل، اطلالات أيقونات الموضة على انستقرام.

صيحة البنطلونات الكروب لا تتطلب شراء قطع جديدة، فقط يمكنكِ تجديد البنطلونات المتاحة لديكِ من خلال تقصير الأرجل سنتيمترات عدة، لكنّ الأهم هو اختيار الحذاء المناسب الذي يزيد اطلالتكِ عصرية وأناقة.

هناك 5 أنماط من الأحذية العصرية يمكنكِ انتعالها مع البنطلونات القصيرة.. تعرفي إليها:

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1-الصنادل

صندل صيفي

بشكل محدد، الصنادل المصممة من شرائط أمامية، فهي اختيار مناسب للبنطلونات القصيرة ليس فقط لأنها تُبرز أناقتها، بينما لأنها قطعة متصدرة لموضة هذا العام.



2- أحذية كعب القطة

أحذية كعب القطة

تتميز هذه الصيحة من الأحذية، أنها تلائم النساء اللواتي لا يفضلن الكعوب المرتفعة، لأنها تتميز بالكعب الرفيع ليُبرز أنوثتكِ من دون ألم، كما أنها اختيار عصري مع البنطلونات القصيرة.



3- الأحذية الرياضية الضخمة

الحذاء الرياضي

ظهرت الأحذية الرياضية الضخمة، أو كما تُعرف في عالم الأزياء بالأحذية القبيحة، بالطبع، تعدّ اختيارًا مناسبًا للبنطلونات القصيرة، لأنها تُبرز تفاصيل الحذاء.

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4- الصنادل الرياضية

الصنادل الرياضية

كثير من صيحات الموضة المميزة لحقبة التسعينيات، عادة هذا العام بقوة، ومنها الصندل الرياضي المميزة بشرائط عريضة من الأمام، لذلك، ننصحكِ بانتعالها مع بنطلون قصير.



5- شبشب بإصبع

الشبشب باصبع

قد يكون اختيارًا جريئًا، لكنه عاد بقوة وأصبح ضمن الاختيارات العصرية لهذا العام، لذا، اختاريه مع بنطلون كروب لـ اطلالة صباحية كاجوال.

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