انت الان تتابع تفاصيل خبر 840 مليون شخص في العالم بلا كهرباء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 03:50 مساءً - قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن انخفاضاً طرأ على عدد من يعيشون بدون كهرباء إلى 840 مليون شخص حالياً في العالم؛ مقابل مليار شخص في 2016.

وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن الهند وبنغلادش وكينيا وميانمار من بين البلدان التي حققت أكبر تقدم في توفير الكهرباء منذ 2010.

وذكر: "سيظل 650 مليون شخص بدون كهرباء في 2030، دون اتخاذ المزيد من الإجراءات المتواصلة والمكثفة".

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قدّر بيان البنك الدولي أن 9 من كل 10 أشخاص ممن سيظلون بدون كهرباء يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الصعيد العالمي حصل 34 مليون شخص على الأقل، في 2017، على خدمات الكهرباء الأساسية من خلال تقنيات خارج الشبكة (مصادر الطاقة المتجددة المنزلية).

وأشار البيان إلى أنه "ما يزال ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بحلول عام 2030 ممكناً".

وشكلت مصادر الطاقة المتجددة 17.5% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمية في 2016، مقابل 16.6% في 2010.