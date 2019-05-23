خبيرة علم نفس: بعض البرامج الرمضانية تعزز التنمر لدى الأطفال

قالت أستاذة علم النفس السلوكي، الدكتورة رحاب العوضي، إن هناك برامج تلفزيونية في شهر رمضان تعزز من ظاهرة التنمر، وتعزز من ظواهر أخرى مثل العدوان والسخرية من الآخر والاعتياد على القبح.

وأضافت "رحاب" خلال لقاء مع برنامج "يوم جديد" على فضائية "الغد"، أن الاعتياد على القبح يقتل عند الإنسان العديد من المشاعر مثل حب الغير والانتماء للوطن وغيرها من القيم والمشاهر، مؤكدة أن تبعات تلك البرامج التي تعزز من التنمر أسوء بكثير مما يعتقده البعض، خاصة أن ليس الجميع قادراً على التمييز بين المرفوض أو المقبول، في ظل أن البرامج والأعمال الدرامية تقدم شخصيات تساعد على هذا الأمر.

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ونصحت الأباء والأمهات بتدريب أبنائهم على التمييز بين الجيد وبين السيء، متابعة: يجب أن يكون لهم دور حاسم في تلك المسألة ومنع متابعتها في المنازل.

ورأت أن تشجيع التنمر في البرامج والأعمال التلفزيونية يُخرج جيلا يفتقد مسؤولية أو الانتماء وتموت داخله قيم مجتمعية وإنسانية كثيرة، مؤكدة أن رسالة الإعلام تصل للأطفال أسرع من المدرسة والدراسة، متسائلة عن الحملات التي أطلقتها المؤسسات المختلفة لمنع المحتوى الضار بالطفل، وحملات مكافحة التدخين والمخدرات من مشاهد التدخين والتعاطي في الدراما الرمضانية خاصة والتلفزيونية عامة.

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