مجموعة جيل ساندر لريزورت 2020.. بسيطة ومُفعمة بالحيوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - البساطة مع لمسة مرحة وحية، هذه هي الرسالة التي عكست مجموعة ريزورت 2020 للمصمميّن المبدعيّن لوسي ولوك ماير، وهي تشكيلة تتماشى مع المقاربة الشخصية للمصممين: "سرية ومنفصلة على ما يبدو، لكنها عاطفية ومفعمة بالحيوية".

واشتملت المجموعة على فساتين وقمصان بصور ظلية منحوتة غنية بتفاصيل غير متوقعة مثل الطيات غير المتماثلة في خط العنق واللفات الخفيفة عند الخصر، وزينت طبعات شيبوري التقليدية الجذابة البدلات المنفصلة الواسعة والمتدفقة المصنوعة من الحرير الشبيه بالورق، في حين تعكس الزخارف الدائرية المقطّعة بالليزر شعورًا قبائليًّا على تصميمات من جلد الغزال بلوحة ألوان بظلال ساخنة.

كما برزت في المجموعة تصاميم ذات طابع رجالي كالبدلة الرسمية المصنوعة من الشنيل الناعم وتصاميم الكروشيه التي تركز على الجانب الحرفي.

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وعلى الرغم من أن المجموعة كانت موجهة بشكل واضح إلى أكثر عشاق العلامة التجارية ولاءً الذين يبحثون عن الأناقة العصرية البسيطة في جيل ساندر، إلا أنها كانت جذابة أيضًا للنساء الأصغر سنًا.