دراسة تكشف مخاطر النظام النباتي على نمو الأطفال.. تحرمهم من البروتينات

بدأ العديد في إظهار الارتياح للنظام الغذائي النباتي وأثارت الأقاويل بشأن فوائده ومخاطره على صحة الأطفال، لتخرج الأكاديمية الملكية البلجيكية للطب، مؤخرًا وتقرر حسم الجدل الواسع، مشيرة إلى أن النظام النباتي يحرم جسد الأطفال من البروتينات والحموض الأمينية المهمة، وهو الأمر الذي يتسبب لهم في مشكلات بالنمو.

وحسبما ذكرت "روسيا اليوم، نشر التقرير الطبي بناء على طلب حكومي، عقب تعرض عديد من الأطفال لمضاعفات صحية، منها ما صنف بالخطير، ذلك بسبب انتقالهم للاعتماد كليا على النظام الغذائي النباتي، وبالتالي قد ينجم عن التقرير تعديلات قانونية جديدة في بلجيكا.

وأوضح الطبيب جورج كازيمير، أن القانون البلجيكي قد يجرم قريبا ممارسات الأهالي في حرمان أطفالهم من البروتينات الحيوانية، ما قد يزج بالأهل في السجن لفترة تصل إلى عامين.

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وفي المقابل، احتجت عدة جماعات نباتية على التقرير، مؤكدة أن النظام الغذائي النباتي المتوازن يوفر حياة صحية للإنسان في كافة الأعمار.

وفي إطار ما سبق، تحدثت الخبيرة القانونية في مؤسسة "Vegan Society"، الطبيبة جانيت رولي، إلى قناة RT، وأكدت أن للأهالي الحق الكامل في تربية أطفالهم وفقا للنظام النباتي، بناء على قناعاتهم الأخلاقية الشخصية.

لكن وفي الوقت ذاته، أضافت الخبيرة أن حالات إهمال الأطفال صحيا يجب التعامل معها على حدة، بغض النظر عن القناعات الأخلاقية للأهل.

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