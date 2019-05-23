قبل "رامز في الشلال" .. أعمال جمعت بين رامز جلال وحلا شيحة

تصدرت الفنانة حلا شيحة، محركات البحث على الإنترنت، عقب حلقتها مع "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة MBC مصر، والذي يعد أول ظهور لها في برنامج "مقالب" عقب عودتها للتمثيل من جديد بعد غياب 12 عاما.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها حلا شيحه مع رامز جلال ويجمعهما عمل واحد بخلاف المقالب، فقد ظهرا في أكثر من عمل منذ نحو 14 عامًا قبل اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.

ورصد هُن أبرز الأعمال التي جمعت بين حلا ورامز على النحو الأتي:

الرجل الآخر

كان أول عمل يجمع بين "حلا" و"رامز" مسلسل "الرجل الآخر" الذي عُرض عام 1999، وكان بمثابة ثاني الأعمال الدرامية التي تقوم بها "حلا"، حيث أدت دور "منار" ابنه نور الشريف وميرفت أمين، وأدى "رامز" دور "علاء فرحات".

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غاوي حُب

يعتبر فيلم غاوي حُب ثاني تعاون بين "حلا" و"رامز" عام 2005، حيث كانت تجسد شخصية "ملك" التي كانت تجمعها قصة حب وصداقة بينها وبين محمد فؤاد الذي يجسد شخصية "صلاح" وقرر ترك كلية الشرطة من أجل الغناء، ثم تدفعه الحياة إلى اتجاه آخر.

وكان رامز يؤدي دور "وليد" الذي كان يعمل مقدم برامج في إحدى محطات الراديو، وصديق صلاح منذ طفولتهم ويحاول طوال أحداث الفيلم ان يجمع بين قلبيهما من جديد بعدما تزوجت من آخر بضغط من والدها.

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