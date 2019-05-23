"المرأة العربية" تشارك في حفل التميز الحكومي لتشجيع المنافسة الإيجابية

شاركت منظمة المرأة العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في حفل إطلاق جائزة "التميز الحكومي العربي"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات في مقر الأمانة العامة بالجامعة.

وأوضحت المنظمة، في بيان عنها، أن إطلاق هذه الجائزة جاء انسجامًا مع رغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإطلاق جائزة للأداء الحكومي المتميز في الدول العربية لتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال، بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية.

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