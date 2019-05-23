مها تستغيث من خيانة زوجها: "مسكته في شقة جارتي الأرملة.. كان بيصلح الدش"

بعد زواج استمر نحو 11 عامًا، أقامت "مها.خ" 34 عامًا، دعوى "خلع" حملت رقم 2887/2019 ضد زوجها "مصطفى.أ" 39 عامًا، بعدما اكتشفت خيانته لها بدخوله ليلا عند شقة جارتها العجوز الأرملة.

زواج تقليدي جمع بينهما استمر فترة طويلة، تروي "مها" لـ"هن": "اتجوزنا صالونات وقعدنا فترة خطوبة طويلة وقفت جنبه وبنينا الشقة وحوش فلوس كتير وساعدته يلاقي شغل في الحكومة بعد ما كان سواق على عربية، واتجوزنا وربنا كرمنا بـ3 عيال لكن الخيانة في دمه كل شوية كنت ألاقيه ماشي مع واحدة شكل".

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خيانات متعددة شهدتها فترة زواجهما، توضح الزوجة الثلاثينية: "من أيام الخطوبة وهو طبع الستات في دمه يبقى شحات ومش لاقي ياكل بس يصاحب ويستلف عشان يترسم قدامهم.. استحملته كتير عشان حبيته وعشان عيالي لكن توصل إنه يفضحني ويتسحب ويدخل لجارتي الأرملة بحجة إنه بيصلحلها الدش والجيران يتلموا علينا يبقى كفاية قوي كدا".

صدمة بعد اكتشاف خيانة الزوج، ترويها "مها": "بدأت أقلق وأحس بحاجة غريبة وبدأ الجيران يقولولي إنه بيدخل بالليل لجارتي وألاقيهم على السلم بيتكلموا بشكل غريب لحد ما اتأكدت إن في حاجة غريبة بينهم، وعرفت من واحدة جارتي إنها شافته داخلها فكسرت باب أوضة العيال من غِلي وملقتهوش، ولما روحت خبطت عليها لاقيت جوزي عندها في وضع مخل وشهدت الجيران إنه خارجلي من شقتها".

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