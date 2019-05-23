تنتظر معجزة لحضور حفل زفافها.. "إيمي" لا تفارق الفراش بسبب مرض نادر

حالة مرضية نادرة حيرت الأطباء لشابة بريطانية تدعى "إيمي غرين" صاحبة الـ31 عامًا، حيث رفضت جميع أنواع الطعام وأصبحت تلزم الفراش، وتكافح بشدة ضغوطات "الوريد الشرياني النادر" والذي يسبب آلام في الحوض، بالإضافة لمتلازمة" إيهلر دانلوس" التي تصيب العظام والجلد.

لم تقوى "إيمي" على مواصلة حياتها حيث وجدت صعوبة باللغة في الحركة وأصبح جسدها هزيلا وضعيفا بسبب الآلام المستمرة التي تعاني منها، بالإضافة لكونها تستخدم الكرسي المتحرك حالة رغبتها في الذهاب لمكان ما للضرورة القصوى، وأطلق عليها "الفتاة العجوز"، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

وما يبقى إيمي على قيد الحياة الشراب الذي تحصل عليه من المستشفى والذي يصل إليها عبر مجرى الدم، كما أنها تتنقل عبر كرسي متحرك.

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وتأمل "إيمي" بأن تقوم بإجراء عملية جراحية في ألمانيا بتكلفة 36 ألف دولار، حتى تستطيع السير في حفل زفافها المزمع إقامته العام المقبل.

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