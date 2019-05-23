بالصور| حلا شيحة ليست الوحيدة.. فنانات تجاهلن تنظيم النسل: "أربعة في عين الحسود"

بعد غياب طالت مدته لـ11 عاما، عادت الفنانة حلا شيحا للساحة الفنية مرة أخرى في رمضان الحالي، بعد أن اتخذت قرار بخلع الحجاب عقب جدا واسع، ما دفع الفنان رامز جلال يضمها لقائمة ضيوفه ببرنامجه هذا العالم "رامز في الشلال"، بالإضافة لمشاركتها في مسلسل "زلزال" و إعلان خيري لصالح مستشفي 500 500.

وخلال ظهورها مع رامز في حلقة أمس، تطرقت "شيحا" للحديث عن أبنائها، بعد سؤال الأول، حيث قالت: "ولادي اسمهم هنا وخديجة وأحمد وعائشة" ليمزح معها رامز قائلًا: "عندك 4.. ماشاء الله أرنبة".

بالرغم من انشغال الفنانة حلا شيحا بالفن منذ صغرها، إلا أنه لم يمنعها من إنجاب 4 أبناء، وهناك نجمات آخريات لم ينظمن النسل أيضا بخلاف "حلا"، ترصدهم "الوطن" في السطور التالية:

غادة عادل

تعد الفنانة غادة عادل من النجمات اللاتي لم ينظمن النسل، بعد إنجابها لـ5 أبناء، من المخرج مجدي الهواري.

حنان ترك

وتنضم الفنانة حنان ترك لقائمة الفنانات اللاتي أنجبن العديد من الأطفال، بعد إنجابها 4 أبناء من 3 زيجات.

نيللي كريم

وتفاجىء الجمهور بعد رؤية أبناء الفنانة نيللي كريم الـ4، خاصة أن منهم 2 في سن كبير، وهم ولدان كريم وعلي، وبنتان كندة وسيليا.

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أصالة

وتعتبر الفنانة أصالة من النجمات اللاتي لم ينظمن النسل، بعد إنجابها 4 أبناء، هم شام وخالد من الزيجة الأولى، والتوأم آدم وعلي من زوجها الحالي المخرج طارق العريان.

سوزان نجم الدين

وتنضم الفنانة سوزان نجم الدين لقائمة الفنانات اللاتي أنجبن العديد من الأطفال، بعد إنجابها 4 أبناء من زوجها السابق سراج الأتاسي.

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