كيت ميدلتون تستعير أقراط الرّاحلة ديانا لحضور حفل في حديقة قصر باكنغهام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن دوقة كامبريدج تقضي أسبوعًا حافلًا بالمناسبات والمهام الرسمية، فبعد أن أمضت الأيام القليلة الماضية في إطلاع العائلة الملكية على حديقة "الرجوع إلى الطبيعة" التي أنشأتها الدوقة مع مهندسي المناظر الطبيعية أندريه ديفيز وآدم وايت من أجل معرض RHS Chelsea للزهور لهذا العام، حضرت الدوقة برفقة زوجها الأمير ويليام الحفل الأول من حفلات حدائق قصر باكنغهام السنوية.

وتألقت كيت باللون الوردي الباستيل، مرتدية فستانًا جديدًا بطية صدر مزدوجة مع تنورة متعددة الطيات من ألكسندر ماكوين، ونسقت الفستان الجميل مع إكسسوار رأس مطابق من جولييت بوتيلير وحقيبة كلاتش من Loeffler Randall.

لكن أكثر ما لفت أنظارنا هي الأقراط التي ارتدتها، والمصنوعة من الألماس واللؤلؤ من صائغي كولينجوود، وهي في الأصل تعود لحماتها الراحلة، الأميرة ديانا.

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وقد أصبحت الأقراط إحدى قطع جواهر ديانا الأكثر شهرة، والتي كانت ارتدتها في يوم زفافها مع "ثوب إلفيس" الشهير في هونغ كونغ عام 1989، ولأول خروج رسمي لها بعد أن اعترف أمير ويلز بخيانتها مع كاميلا باركر بولز في عام 1994.

وليست هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها كيت الأقراط الشهيرة؛ حيث ظهرت الدوقة للمرة الأولى بأقراط كولينجوود بيرل في عام 2017، ومرة ​​أخرى في عام 2018 في مأدبة سبانيش ستيت، إلى جانب تاج ديانا المطابق Lover's Knot.