بارتداء النظارة تخلص من الأرق في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
بحسب دراسة طبية جديدة، فإن استخدام نظارات تمنع الضوء الأزرق قبل النوم قد تساعد في الحصول على ليلة هادئة إن طبقت هذا الإجراء لأسبوع كامل، حسب ما جاء فى موقع"العربية".
ومعروف أن الشاشات لا سيما الهواتف والكمبيوتر تصدر إشعاعات تؤثر في إنتاج هرمون النوم وساعة الجسم البيولوجية.
وخلصت الدراسة إلى أن ارتداء نظارات "مضادة" للضوء الأزرق، قام مقام إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية بالكامل.
وتوصل العلماء إلى أن الأمر استغرق سبعة أيام فقط لتحسين النوم عند الشباب المشاركين في الدراسة.
وبحث معدو الدراسة ـ وهم باحثون من المعهد الهولندي للعلوم العصبية وجامعة أمستردام والمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة ـ آثار التعرض للضوء الأزرق على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً في المنزل.
وأوضح أحد المشاركين بالدراسة أن "شكاوى النوم يمكن عكسها بسهولة عن طريق تقليل استخدام الشاشات في المساء أو التعرض للضوء الأزرق".
وتابع: "إذا استطعنا اتخاذ تدابير بسيطة الآن لمعالجة هذه المشكلة، فيمكننا تجنب حدوث مشاكل صحية أكبر في السنوات القادمة".
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