لماذا يهاجم التهاب المثانة النساء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ قالت البروفيسورة دانييلا شولتس لامبل إن التهاب المثانة يهاجم النساء بصفة خاصة، موضحة أن السبب في ذلك يرجع إلى قِصر الحالب لدى المرأة مقارنة بالرجل، ومن ثم تصل البكتيريا إلى المثانة بشكل أسرع. وأضافت طبيبة المسالك البولية الألمانية أن أعراض التهاب المثانة تتمثل في: - الرغبة المتكررة في التبول - حرقان أثناء التبول - الشعور بضغط وآلام أسفل البطن Advertisements - بول عكر ذو رائحة كريهة - احتمالية وجود حمى - احتمالية وجود دم في البول وفي حال ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب مسالك بولية فورا للخضوع للعلاج بالمضادات الحيوية في أسرع وقت. وللوقاية من التهاب المثانة تنصح لامبل بتدفئة منطقة الكلى والأقدام وتغيير ملابس السباحة المبللة على وجه السرعة.

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