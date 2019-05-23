إليك صيحة الحذاء القبيح التي احتضنتها معظم مؤثرات الموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل بضعة مواسم، كانت الأحذية الرياضية المكتنزة القبيحة أو ما يعرف بحذاء الأب من أشهر صيحات الأحذية في مشهد الموضة، باعتباره أحد الأنماط التي تذكرنا بالماضي وبالخصوص بفترة التسعينيات.

وعلى ما يبدو؛ فقد قرر عالم الموضة سحب البساط من تحت الأحذية المكتنزة، واستبدالها بنمط لا يقل غرابة ولا قبحًا، لكنه ملائم لموسمي الربيع والصيف، نتحدث هنا عن صنادل الأب.

هذه الصنادل والتي تشبه إلى حد كبير تلك الأزواج التي يرتديها المتنزهون الذكور في منتصف العمر، وغالبًا ما ينسقونها مع الجوارب، تأتي بالأحزمة الداعمة وأربطة الفيلكرو وبالنعل المكتنز الخفيف.

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ولحسن الحظ؛ قامت العديد من العلامات التجارية كشانيل وبرادا بطرح نسخ جميلة من هذه الأحذية، وقد نجحت مؤثرات الموضة في جعلها تبدو أنيقة بعد أن قمن بتنسيقها بطريقة جيدة مع القطع الصيفية كما رأينا مرارًا وتكرارًا على حسابات أشهر المؤثرات في إنستغرام.

ويمكنك الحصول على نسخة أقل سعرًا من متاجر التجزئة للأزياء الراقية مثل Zara و ASOS.